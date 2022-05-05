Депутат Исаев поддержал предложение расширить детские льготы на поезда на лето

Депутат Госдумы Андрей Исаев поддержал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова распространить скидки на железнодорожные билеты для детей на летний период. Об этом написал RT.

«Безусловно, необходимо поддержать семьи с детьми, необходимо поддержать летний отдых. Надо посчитать, посмотреть», — прокомментировал депутат.

Орлов в своем обращении в Минтранс РФ указал на то, что для детей предусмотрена скидка в размере 50% от стоимости билета с 1 января до 31 мая и с 1 сентября до 31 декабря, но не летом, когда многие семьи с детьми ездят на отдых.