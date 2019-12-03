Депутат Исаев: электронная трудовая книжка будет существовать в Пенсионном фонде как функция
Депутат Госдумы Андрей Исаев обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что нижняя палата парламента приняла закон о трудовых электронных книжках.
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Законодатель заметил, что переход на электронные трудовые книжки является добровольным. Если гражданам захочется оставить бумажный документ, то работодателям придется его вести.
Такая возможность останется даже у тех, кто в этом году поступил на работу. По словам Исаева, сейчас трудовую используют в основном для того, чтобы не потерять пенсионные права.
«Если вдруг что-то случилось — особенно часто мы с этим сталкивались в 1990-е годы — где-то работал, а данные отсутствуют, стаж пропал, то Пенсионный фонд может восстановить этот стаж и пенсионные права», — напомнил парламентарий.