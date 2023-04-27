27 апреля 2023, 13:43
Депутат Исаев: бесплатные сертификаты здоровья будут молодоженам на пользу
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев оценил идею депутата Виталия Милонова вручать бесплатные сертификаты здоровья молодоженам. Об этом написал RT.
По его словам, такая инициатива будет молодым людям на пользу.
Реклама
«Люди в молодом возрасте, как правило, редко обращаются к врачам и редко проходят диспансеризацию. <…> Поэтому те из них, кто захочет обратиться, смогут провести медицинское обследование. Я думаю, это будет на пользу», — сообщил политик.
В заключении он предложил проработать этот вопрос с Министерством здравоохранения.
Госдума РФ
Депутаты
Реклама
Реклама