Общество 27 апреля 2023, 13:43 Депутат Исаев: бесплатные сертификаты здоровья будут молодоженам на пользу

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев оценил идею депутата Виталия Милонова вручать бесплатные сертификаты здоровья молодоженам. Об этом написал RT.

По его словам, такая инициатива будет молодым людям на пользу.

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«Люди в молодом возрасте, как правило, редко обращаются к врачам и редко проходят диспансеризацию. <…> Поэтому те из них, кто захочет обратиться, смогут провести медицинское обследование. Я думаю, это будет на пользу», — сообщил политик.

В заключении он предложил проработать этот вопрос с Министерством здравоохранения.