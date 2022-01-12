Депутат и телеведущий Евгений Попов назвал «кошмаром» новость о смерти Михаила Зеленского

Телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов прокомментировал новость о внезапной смерти телеведущего Михаила Зеленского. По его словам, это известие стало для него настоящим «кошмаром», написала «Газета.ru».

Попов отметил, что Михаил был просто превосходным ведущим «Вестей», а также блестящим журналистом. Во время просмотра передач с его участием было невозможно оторваться от экрана. Помимо остроумия и жизнерадостности он обладал энциклопедическими знаниями и выглядел элегантно.

В заключение телеведущий добавил, что «все друзья и все знакомые в дичайшем шоке находятся». В смерть Михаила, по его словам, просто невозможно поверить.

О смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского стало известно 11 января. Он вел программы «Прямой эфир» и «Вести-Москва» на телеканале «Россия 1». В последнее время Михаил курировал сразу несколько передач на телеканале «Культура».