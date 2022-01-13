Депутат Хинштейн предложил ввести для педофилов электронные браслеты

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался за усиление мер административного надзора за людьми, которые отбыли наказание на педофилию. Законодателя процитировала «Парламентская газета».

Хинштейн заметил, что закон о пожизненном заключении для рецидивистов-педофилов может стать сильным профилактическими средством. Однако, по мнению парламентария, необходимо усилить административный надзор за такими людьми.

«Одной из реальных перемен могло бы стать введение электронных браслетов, которые позволят контролировать передвижения таких лиц (ранее совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. — Прим. ред.) на постоянной системной основе», — предложил собеседник издания.