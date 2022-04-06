Депутат Харитонов заявил, что Жириновский обладал пророческим даром

Депутат Госдумы Николай Харитонов прокомментировал новость о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Харитонов отметил, что политик имел не только твердый характер, был активен и хорош как товарищ, но и обладал пророческим даром.

«Импонировал своей активностью, такой твердостью характера. Хороший товарищ был. Самые добрые, хорошие слова о нем. Переживал и заботился о России… Много вещей предсказывал, событий. Пытался предсказывать, и многое совпадало… Светлая, добрая память сохранится во многих сердцах», — сказал он.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Новость об этом озвучил в среду, 6 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.