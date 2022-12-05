Общество 05 декабря 2022, 10:42 Депутат Хамзаев предложил запретить торговлю электронными сигаретами в интернете

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо запретить продавать электронные сигареты через интернет. Об этом написал RT.

В своем письме к главе Минпромторга Денису Мантурову он добавил, что только за последний год в стране произошло несколько смертей подростков после покупки электронных сигарет в интернете.

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По его словам, медики доказали, что курение электронных сигарет повреждает легкие и оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

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«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в сообщении.

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