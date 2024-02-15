Общество 15 февраля 2024, 14:14 Депутат Хамзаев предложил запретить несовершеннолетним посещать алкомаркеты

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он предложил закрыть несовершеннолетним доступ в специализированные алкомаркеты и секции магазинов со спиртным. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнил, что нередко крупные торговые точки размещают крепкие напитки не только в отдельных рядах. Из-за этого данная продукция становится визуально доступна детям.

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Соответствующая идея, считает депутат, поможет в реализации государственной политики по снижению потребления алкоголя.