Общество 31 января 2024, 10:49 Депутат Хамзаев предложил запретить иноагентам совершать сбор средств в России

Читать 360tv в

Иноагентам могут запретить коллективный сбор средств на свою деятельность через российские онлайн-платформы. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщил RT.

Он уже направил письмо с предложением руководителю ФНС России Даниилу Егорову. В нем говорится, что многие лица, признанные иностранными агентами, живут на территории недружественных стран. И оттуда продолжают влиять на россиян, высказывая антигосударственные идеи. При этом они используют людей в качестве финансовых доноров, собирая для себя деньги.

Реклама

«В этой связи прошу вас обратить внимание на данную ситуацию, а также рассмотреть вопрос о возможной блокировке организации сбора денежных средств на деятельность иноагентов через отечественные краудфандинговые онлайн-платформы с граждан России», — написал депутат.

Авторы: