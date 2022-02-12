Депутат Хамзаев предложил ввести стандарты для дизайна сигаретных пачек

Депутат Бийсултан Хамзаев считает, что нужно ввести единый стандарт для дизайна сигаретных пачек. По его мнению, это поможет в борьбе с курением.

Об этом сообщило агентство Ura.ru. Он уточнил, что уже во многих странах на пачках сигарет запрещено печатать логотипы и использовать яркие расцветки.

«Австралия, Великобритания, Франция и еще ряд стран это уже сделали лет восемь назад. Там нет рекламы на сигаретных пачках. Они все темно-зеленого цвета с одинаковым изображением брендов», — объяснил Хамзаев.

Он добавил, что антитабачное законодательство в России требует серьезной доработки. Пакет законов приняли 10 лет назад, и с тех пор ничего нового не вводилось, уточнил депутат. Он уверен, что необходимо развивать эту тему, но как именно — дискуссионный вопрос.

Ранее руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал планы законодателей рассмотреть проект о введении акцизных сборов на одноразовые электронные сигареты, вейпы и жидкости для них.