Общество 19 декабря 2022, 12:02 Депутат Хамзаев предложил сократить рабочее время для людей с сердечными патологиями

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился с письмом к главе Минтруда Антону Котякову, в котором предложил ввести сокращенные рабочие дни для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зимний период. Об этом написал RT.

По его словам, ученые доказали взаимосвязь между холодной погодой и ухудшением состояния людей, имеющих сердечные патологии.

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«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки — введения сокращенных на один час рабочих дней в зимний сезон», — написал Хамзаев.

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