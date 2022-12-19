19 декабря 2022, 12:02
Депутат Хамзаев предложил сократить рабочее время для людей с сердечными патологиями
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился с письмом к главе Минтруда Антону Котякову, в котором предложил ввести сокращенные рабочие дни для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зимний период. Об этом написал RT.
По его словам, ученые доказали взаимосвязь между холодной погодой и ухудшением состояния людей, имеющих сердечные патологии.
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«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки — введения сокращенных на один час рабочих дней в зимний сезон», — написал Хамзаев.
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Госдума РФ
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