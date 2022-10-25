Депутат Хамзаев предложил разрешить школьникам из новых регионов бесплатно ездить на поездах | 360°

Общество 25 октября 2022, 13:28 Депутат Хамзаев предложил разрешить школьникам из новых регионов бесплатно ездить на поездах

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Для школьников из новых регионов необходимо ввести бесплатный проезд на поездах до 2024 года включительно. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, написал RT.

Письмо с предложением депутат направил главе Минтранса Виталию Савельеву.

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«В целях поддержки семей с детьми из данных регионов прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения бесплатного проезда для школьников, проживающих на новых территориях, на поездах дальнего следования до 2024 года включительно (независимо от сезона поездки)», — говорится в сообщении.

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Такая мера, по мнению депутата, поможет учащимся беспрепятственно передвигаться по стране, например, посещать санаторное лечение или выбирать место для дальнейшей учебы.