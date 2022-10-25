Депутат Хамзаев предложил разрешить школьникам из новых регионов бесплатно ездить на поездах | 360°

25 октября 2022, 13:28
Депутат Хамзаев предложил разрешить школьникам из новых регионов бесплатно ездить на поездах
Для школьников из новых регионов необходимо ввести бесплатный проезд на поездах до 2024 года включительно. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, написал RT.
Письмо с предложением депутат направил главе Минтранса Виталию Савельеву.
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«В целях поддержки семей с детьми из данных регионов прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения бесплатного проезда для школьников, проживающих на новых территориях, на поездах дальнего следования до 2024 года включительно (независимо от сезона поездки)», — говорится в сообщении.
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Такая мера, по мнению депутата, поможет учащимся беспрепятственно передвигаться по стране, например, посещать санаторное лечение или выбирать место для дальнейшей учебы.
Школы
Госдума РФ
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