Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу пива с ароматизаторами

В Госдуме предложили ограничить продажу в России популярных фруктовых пивных напитков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Письмо он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, написал RT.

По словам депутата, снижение потребления алкогольной продукции, в том числе среди молодежи, — одна из основных задач государства по формированию здорового образа жизни.

Хамзаев добавил, что сейчас во многих местах розничной торговли значительная часть реализуемых алкогольных пивных напитков приходится на продукцию, которая содержит фруктовые ароматизаторы. Такое пиво, по его словам, по большей части рассчитано на женскую аудиторию, однако они никогда бы не покупали его, если бы оно не продавалось.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России реализацию алкогольных пивных напитков, содержащих в своём составе фруктовые ароматизаторы», — говорится в тексте сообщения.