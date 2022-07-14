Депутат Хамзаев предложил оборудовать машины каршеринга алкозамками

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил законодательно обязать каршеринговые компании устанавливать алкозамки в своих машинах, чтобы нельзя было завезти двигатель без предварительной проверки водителя на трезвость. Об этом написала «Парламентская газета».

Соответствующее письмо он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву

«Считаю, что все автомобили должны быть оснащены устройством, не допускающим пуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки состояния водителя на трезвость. Это в значительной мере станет действенным барьером для нахождения пьяных граждан за рулем», — говорится в письме парламентария.

По данным МВД РФ, в 2021 году выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринговых машин на 40%, причем 12% водителей, севших за руль, были пьяны.