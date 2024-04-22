Общество 22 апреля 2024, 12:12 Депутат Хамзаев назвал правильной тенденцией увеличение цен на вейпы

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Средняя цена на одноразовые электронные сигареты выросла в РФ за 2024 год на 18%. Продажи упали на 31% по сравнению с 2023-м. В этот период был принят «большой пласт антитабачных законов», отметил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT.

Парламентарий назвал увеличение стоимости вейпов правильной тенденцией. По его словам, данное направление должно быть последовательным, добавила Общественная Служба Новостей.

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Хамзаев также сообщил, что эффективность показал полный запрет рекламы и выкладки на витринах.