Депутат Хамитов поддержал введение профстандарта для фитнес-инструкторов | 360°

Общество 24 октября 2022, 18:20 Депутат Хамитов поддержал введение профстандарта для фитнес-инструкторов

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Замглавы думского Комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов обсудил с «Парламентской газетой» возможность введения профессиональных стандартов для инструкторов по фитнесу и специалистов по школьному и студенческому спорту.

По мнению депутата, ввести профстандарт для фитнес-инструкторов нужно было давно. Он заметил, что в любой профессии требования к квалификации сотрудника и четкие критерии помогают набирать профессионалов и отсеивать людей, оказавшихся случайно в тои или иной сфере.

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«Неквалифицированный педагог способен не только отбить интерес к своему предмету на всю жизнь, но и подвергнуть опасности занимающегося физической активностью в связи с простым отсутствием необходимых знаний. Уверен, что данные меры будут способствовать большей безопасности при занятиях фитнесом, физкультурой и спортом, а также увеличению числа тех, кто выбирает активные виды отдыха на спортивных площадках или в фитнес-залах», — обозначил собеседник издания.

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