Депутат Гутенев: сокращение госслужащих приведет к более бодрой работе и повышению зарплат

Минфин объявил о масштабном сокращении госслужащих Подробнее

Парламентарий напомнил, что идея по сокращению госслужащих не нова, однако она продолжает сохранять свою актуальность. По его словам, эта инициатива найдет понимание, так как она нацелена на оптимизацию численности чиновников, увеличение зарплат и «снижение административного давления».

«Цикл сокращения приведет к более бодрой работе и повышению зарплат тем госслужащим, которые в результате аттестации или каких-то других объективных мер сохранят свое место», — заключил законодатель.