Депутат Гутенев: рост цен на бумагу поспособствует увеличению переработки макулатуры

Высокие цены на бумагу сделают более выгодной вторичную переработку макулатуры, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Об этом он рассказал «Газете.ru».

Он пояснил, что когда растут цены на готовый продукт, его производство становится более рентабельным.

«Поэтому я не исключаю, что если цены какое-то время будут находиться на тех сверхвысоких уровнях, как сейчас, станет более выгодна не просто вторичная переработка макулатуры, но и более активное ее стимулирование, потому что это будет экономически выгодно», — считает депутат.