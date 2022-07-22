Депутат Гутенев прокомментировал инициативу о сокращении рабочей смены в день рождения

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев оценил инициативу депутата Олега Матвейчева о сокращении рабочей смены на один час для тех, кто отмечает день рождения. Об этом написал RT.

По словам Гутенева, все должно зависеть от работодателя.

«Если работодатель будет к этому готов и если это будет прописано в тех отраслевых тарифных соглашениях, которые заключаются между профсоюзами, работодателями и исполнительными органами, наверное, это не является проблемой», — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что сейчас перед государством стоят гораздо более значимые и ответственные задачи.