Депутат Гутенев прокомментировал инициативу о сокращении рабочей смены в день рождения
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев оценил инициативу депутата Олега Матвейчева о сокращении рабочей смены на один час для тех, кто отмечает день рождения. Об этом написал RT.
По словам Гутенева, все должно зависеть от работодателя.
«Если работодатель будет к этому готов и если это будет прописано в тех отраслевых тарифных соглашениях, которые заключаются между профсоюзами, работодателями и исполнительными органами, наверное, это не является проблемой», — сказал парламентарий.
При этом он добавил, что сейчас перед государством стоят гораздо более значимые и ответственные задачи.