Общество 25 января 2024, 13:27 Депутат Гутенев: предприятия, которые не повышают зарплаты, часто сталкиваются с дефицитом кадров

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в разговоре с ИА НСН прокомментировал данные опроса Института экономической политики им. Гайдара, в которых говорится, что в России образовался рекордный «дефицит» кадров в промышленности.

По мнению Гутенева, на самом деле дефицита кадров нет. Он считает, что это не дефицит кадров, а конкуренция за кадры.

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«Предприятия, которые не повышают зарплаты, часто и сталкиваются с дефицитом кадров. Конкуренция прослеживается особенно в частном бизнесе», — сказал депутат.

Политик добавил, что работа на крупных государственных предприятиях более привлекательна для людей, чем частный сектор.