Депутат Гутенев поддержал идею выплат для ветеранов к Новому году

По словам депутата, необходимо способствовать реализации каждого предложения, которое поможет улучшить жизнь ветеранов. Гутенев отметил, что в нынешний непростой период экономика нашей страны смогла адаптироваться, избежав крупных проблем.

«Мне кажется, что, несмотря на напряженность бюджета, можно было бы найти эти ресурсы», — высказал точку зрения парламентарий.

Он заключил, что в случае вынесения этой инициативы на обсуждение, проголосует за нее.