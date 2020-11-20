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    20 ноября 2020, 12:28

    Депутат Гутенев поддержал идею выплат для ветеранов к Новому году

    Полина Петрова

    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал идею назначить к Новому году дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, пишет сайт RT.
    Депутат Гутенев поддержал идею выплат для ветеранов к Новому году

    По словам депутата, необходимо способствовать реализации каждого предложения, которое поможет улучшить жизнь ветеранов. Гутенев отметил, что в нынешний непростой период экономика нашей страны смогла адаптироваться, избежав крупных проблем.

    «Мне кажется, что, несмотря на напряженность бюджета, можно было бы найти эти ресурсы», — высказал точку зрения парламентарий.

    Он заключил, что в случае вынесения этой инициативы на обсуждение, проголосует за нее.