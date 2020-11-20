Депутат Гутенев поддержал идею выплат для ветеранов к Новому году
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал идею назначить к Новому году дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, пишет сайт RT.
По словам депутата, необходимо способствовать реализации каждого предложения, которое поможет улучшить жизнь ветеранов. Гутенев отметил, что в нынешний непростой период экономика нашей страны смогла адаптироваться, избежав крупных проблем.
«Мне кажется, что, несмотря на напряженность бюджета, можно было бы найти эти ресурсы», — высказал точку зрения парламентарий.
Он заключил, что в случае вынесения этой инициативы на обсуждение, проголосует за нее.