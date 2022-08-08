Депутат Гутенев оценил идею зафиксировать цены на школьные товары

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в разговоре с RT прокомментировал идею создать единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене с целью ограничения любой спекуляции со стороны торговых сетей. С таким предложением ранее выступит депутат Борис Чернышов.

«Я с большой осторожностью отношусь к механизму регулирования цен, потому что нерыночные методы на потребительском рынке, там, где нет монополизма, приводят к возникновению дефицита», — заявил Гутенев.

По его словам, в создание регулятора нужно вложить много сил, и принимать такие меры допустимо только после тщательной экспертной оценки.