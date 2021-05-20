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    20 мая 2021, 11:25

    Депутат Гутенев оценил идею брать заключенных на работу вместо мигрантов

    Полина Петрова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил предложение брать заключенных на работу вместо трудовых мигрантов, написал сайт RT.

    Депутат Гутенев оценил идею брать заключенных на работу вместо мигрантов

    «Я всячески приветствую, чтобы у заключенных была добровольная возможность работать и получать за это достаточно приличное вознаграждение, а не символичное, демонстрировать то, что они встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться», — поделился мнением парламентарий.

    Он добавил, что предприниматели должны вкладываться «в современные технологии и в высокотехнологичные рабочие места». Как считает Гутенев, привлечение мигрантов и людей, пребывающих в местах лишения свободы, несет риск потери мотивации для бизнеса по улучшению трудовых условий. Депутат добавил, что нужно продолжать развитие самодостаточных производств в системе ФСИН.