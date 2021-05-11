Депутат Гутенев объяснил смысл закона о «добровольном запрете» на кредиты

Депутат Госдумы Владимир Гутенев объяснил смысл закона о добровольном отказе от получения кредитов. Он рассказал, кто сможет воспользоваться таким правом, сообщило радио Sputnik.

Зампред комитета ГД по финансовому рынку Антон Гетт заявил, что в Госдуме разработали проект о «добровольном запрете» на оформление кредитов. Авторы инициативы пояснили, что нововведение поможет россиянам защититься от аферистов. Поправки собираются внести в Гражданский кодекс РФ, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», написало РИА «Новости».

Гутенев заметил, что в экспертном сообществе такая идея обсуждалась давно.

«В связи с тем, что за прошлый год значительно, почти на треть увеличилось число мошеннических действий, связанных с выдачей кредитов, мы увидели активизацию по данной законодательной инициативе», — подчеркнул парламентарий.

Возможность добровольного отказа от кредитования пригодится тому, кто не намерен брать деньги у банка взаймы и переживает, что на него могут оформить кредит. Гутенев считает, что принять этот законопроект необходимо как можно быстрее.