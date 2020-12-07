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    07 декабря 2020, 12:04

    Депутат Гутенев не поддержал позицию Онищенко по новогодним выходным

    Полина Петрова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев не поддержал позицию бывшего главного санитарного врача России, академика РАН Геннадия Онищенко, который раскритиковал длинные новогодние выходные, пишет сайт RT.
    Депутат Гутенев не поддержал позицию Онищенко по новогодним выходным

    Накануне медик заявил, что в праздничные дни риски для здоровья возрастают, в том числе это связано и с бытовым травматизмом. Гутенев отметил, что такое мнение имеет под собой основу, однако в условиях пандемии, когда люди находятся в постоянном стрессе, отдых с семьей крайне важен. Как считает депутат, нужно осторожно относиться к устоявшимся традициям.

    «И если мы привыкли, что существуют достаточно продолжительные новогодние праздники, в том числе когда школьники с родителями могут не фрагментарно, а постоянно, на несколько дней сверстать совместные планы отдохнуть, я, наверное, в большей степени это приветствую», — пояснил он.

    Ранее пользователи соцсетей посоветовали жителям Санкт-Петербурга передвигаться на велосипедах в новогоднюю ночь.