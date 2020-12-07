Депутат Гутенев не поддержал позицию Онищенко по новогодним выходным

Накануне медик заявил, что в праздничные дни риски для здоровья возрастают, в том числе это связано и с бытовым травматизмом. Гутенев отметил, что такое мнение имеет под собой основу, однако в условиях пандемии, когда люди находятся в постоянном стрессе, отдых с семьей крайне важен. Как считает депутат, нужно осторожно относиться к устоявшимся традициям.

«И если мы привыкли, что существуют достаточно продолжительные новогодние праздники, в том числе когда школьники с родителями могут не фрагментарно, а постоянно, на несколько дней сверстать совместные планы отдохнуть, я, наверное, в большей степени это приветствую», — пояснил он.

Ранее пользователи соцсетей посоветовали жителям Санкт-Петербурга передвигаться на велосипедах в новогоднюю ночь.