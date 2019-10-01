Депутат Гутенев: идея с четырехдневкой имеет право на жизнь в качестве пилотного проекта

Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневки Подробнее

По мнению парламентария, главное препятствие при переходе на четырехдневку заключается в нехватке трудовых ресурсов.

Гутенев заметил, что если нагрузка уменьшится, а прежняя зарплата сохранится, то реформу можно лишь поприветствовать, поскольку у россиян будет больше времени, которое они могут уделить себе.

«Но тогда возникает вопрос: при обсуждении либерализации миграционного законодательства говорилось о том, что мы сталкиваемся с нехваткой трудовых ресурсов», — напомнил законодатель.

Он предположи, что четырехдневка может быть введена государством лишь в тех областях, где оно присутствует. Речь идет об учителях, врачах и прочих госслужащих.

«Эта идея имеет право на жизнь в качестве пилотного проекта», — выразил уверенность депутат.