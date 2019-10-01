  • Депутат Гутенев: идея с четырехдневкой имеет право на жизнь в качестве пилотного проекта

    01 октября 2019, 16:48

    Артур Блянихов

    Первый зампред думского Комитета по экономической политике Владимир Гутенев обсудил с ИА Ura.ru препятствия, которые могут возникнуть при переходе на четырехдневную рабочую неделю.

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    По мнению парламентария, главное препятствие при переходе на четырехдневку заключается в нехватке трудовых ресурсов.

    Гутенев заметил, что если нагрузка уменьшится, а прежняя зарплата сохранится, то реформу можно лишь поприветствовать, поскольку у россиян будет больше времени, которое они могут уделить себе.

    «Но тогда возникает вопрос: при обсуждении либерализации миграционного законодательства говорилось о том, что мы сталкиваемся с нехваткой трудовых ресурсов», — напомнил законодатель.

    Он предположи, что четырехдневка может быть введена государством лишь в тех областях, где оно присутствует. Речь идет об учителях, врачах и прочих госслужащих.

    «Эта идея имеет право на жизнь в качестве пилотного проекта», — выразил уверенность депутат.