Общество 26 марта 2024, 14:20 Депутат Гусев выступил с предложением обучать россиян, как действовать в условиях теракта

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В Госдуме предложили инициативу, направленную на обучение всех россиян действиям в условиях террористической опасности. С такой идеей выступил депутат Дмитрий Гусев, написал сайт NEWS.ru.

Парламентарий добавил, что для повышения уровня безопасности необходимо прояснить, как она сейчас организована.

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«Мы должны быть готовы ко всему. Необходимо обучить все охранные предприятия, как действовать в случае угрозы. Обучить каждого гражданина, что делать, если оказались в такой тяжелой ситуации», — сказал он.