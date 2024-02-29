Общество 29 февраля 2024, 12:21 Депутат Гусев рассказал, что для развития новых регионов нужно отодвинуть линию соприкосновения

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В России прошел ежегодный Форум «Национальная безопасность России» на тему «Безопасность государства и общества в условиях СВО и санкционного давления», где в том числе обсудили развитие новых регионов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил и рассказал о важности развития новых территорий. По его словам, для того, чтобы темпы ускорились, нужна победа в СВО. Потому что бизнесу сложно заходить туда, когда лиия соприкосновения так близко.

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«Для того, чтобы ускорить развитие новых регионов, надо, конечно, отодвинуть линию боевого соприкосновения на более безопасное расстояние, что даст возможность и желание многим нашим бизнесменам и компаниям больше времени и сил тратить на эти территории», — заявил депутат.

Он также добавил, что в новых регионах нужно будет вводить налоговые льготы. Это также сделает регионы более привлекательными для бизнеса.

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