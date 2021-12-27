Депутат Гумерова поддержала предложение расширить действие «Пушкинской карты» на детей

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с RT оценила идею расширить действие «Пушкинской карты» — проекта, благодаря которому молодые люди могут бесплатно посещать учреждения культуры. Льготы предложили предоставлять детям в возрасте от трех до 14 лет.

«Чем в более раннем возрасте начнется знакомство с нашей великой национальной культурой, тем лучше», — считает депутат.

При этом она отметила, что дети дошкольного возраста и так имеют право бесплатного входа на многие мероприятия.

«Может быть, на первом этапе рациональнее было бы рассмотреть, допустим, с первого класса», — предложила Гумерова.

Расширить «Пушкинскую карту» на детей ранее предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. А депутать госдумы Виталий Милонов выступил за то, чтобы распространить действие «Пушкинской карты» на всех жителей страны. По его мнению, особенно важно сделать это в период пандемии.