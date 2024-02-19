Общество 19 февраля 2024, 13:07 Депутат Говырин: заведения общепита могут не платить НДС, если их оборот за предыдущий год не превышает 2 млрд рублей

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Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, в каком случае предприятия общепита в России имеют право не платить НДС. По его словам, от налога освобождаются заведения, чей оборот за предыдущий год не превышает двух миллиардов рублей.

При этом политик отметил, что учитываются все доходы компании, даже не связанные с общепитом, однако доля последних не должна быть менее 70%. Определить величину средней суммы начисленных выплат можно путем деления суммы выплат и других вознаграждений по трудовым договорам на показатель средней численности работников.

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«Затем этот расчет направляется в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения остальных точек сети, которым организацией открыты счета в банках», — добавил Говырин.