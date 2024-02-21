Общество 21 февраля 2024, 16:07 Депутат Говырин: в РФ следует ввести единый госстандарт в сфере бизнес-образования

Читать 360tv в

Единый государственный стандарт обучения в сфере бизнес-образования необходимо предусмотреть в России для начинающих предпринимателей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с News.ru.

По его словам, сейчас в Сети существует множество курсов из разряда «как стать богатым, лежа на диване». Чаще всего их организаторы рассказывают участникам о том, как стать миллионером и делятся впечатлениями от прочитанных книг.

Реклама

«Базовые принципы запуска бизнеса, развития и масштабирования, а также умения менять бизнес-модель, основываясь на расчетах и правовом регулировании, — это то, что должен знать каждый предприниматель», — отметил Говырин.