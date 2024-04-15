Общество 15 апреля 2024, 15:26 Депутат Говырин: России следует нарастить производство садового инвентаря

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Россия нуждается в наращивании производства собственного садового инвентаря, который не будет уступать по качеству импортной. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с News.ru.

«Выбор действительно очевиден и продиктован экономической целесообразностью. Нужно нарастить собственное производство садового инвентаря», — отметил Говырин.

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По его словам, сейчас качественную продукцию выпускают предприятия Ивановской, Челябинской и Нижегородской областей, и отечественный инвентарь в несколько раз дешевле. Так, за грабли финской фирмы придется отдать три тысячи рублей, тогда как то же изделие из Ивановской области со стальными зубцами стоит около 500 рублей.