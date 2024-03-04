Общество 04 марта 2024, 14:25 Депутат Говырин рассказал о расширении перечня товаров для параллельного импорта в РФ

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Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о действующих антикризисных программах для российского бизнеса. Недавно Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта, отметил парламентарий в беседе с News.ru.

По его словам, предпринимателям нужно знать, что в список добавили вентиляторы, бренды косметики и одежды, насосы, горнодобывающее оборудование.

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Кроме того, на 2024 год продлили упрощенный порядок ввоза смартфонов, ноутбуков и других товаров с функциями шифрования. Однако для этого нужно получить заключение в ФСБ, пояснил депутат.