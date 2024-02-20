Общество 20 февраля 2024, 13:38 Депутат Говырин: работающие без договора имеют право на оплачиваемый отпуск

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Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о правах граждан, которые работают без трудового договора. Данные сотрудники могут рассчитывать и на зарплату, и на оплачиваемый отпуск, отметил парламентарий в беседе с News.ru.

В случае нарушений работник имеет все основания для обращения в суд, чтобы установить факт трудовых отношений. Таким образом получится взыскать отпускные и компенсацию морального вреда, пояснил депутат.

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Он напомнил, что договор считается заключенным с момента, когда человек приступил к своим обязанностям.