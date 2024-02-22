Общество 22 февраля 2024, 18:47 Депутат Говырин призвал не верить в мифы о пользе борщевика

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Около 300 тысяч гектаров земли в России страдает из-за борщевика. В Госдуме продолжают разрабатывать инициативы, которые позволять избавиться от этого растения раз и навсегда. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал депутат Алексей Говырин.

Он подчеркнул, что землевладельцев и арендаторов обяжут защищать земли от инвазивных растений. Кроме того, правительство определит их список и перечень мероприятий для предотвращения роста и уничтожения.

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Депутат отметил, что крайне важно бороться с борщевиком и нет никаких причин его сохранять. Вся информация о его пользе — это миф.

«Борщевик может вызвать не только ожог, но и слепоту в любое время. Необходимо избегать контактов с борщевиком особенно в часы, когда на нем обильная роса. Соприкосновение со стеблями или попадание сока растения на кожу ведет к фотохимическим ожогам», — подчеркнул депутат.

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