Общество 26 февраля 2024, 15:42 Депутат Говырин: государство предоставляет бизнесу льготные условия для аренды недвижимости

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Малый и средний бизнес в РФ может рассчитывать на льготные условия, позволяющие получить в аренду или собственность недвижимое имущество. Данную поддержку оказывает государство. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с News.ru.

Он указал на существование таких программ, как «10 гектаров под Москвой» и «Недвижимость за 1 рубль».

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«Например, фермеры бесплатно получают в аренду на шесть лет земельные участки от 10 до 200 га для сельхозпроизводства», — пояснил парламентарий.

Говырин напомнил, что для участия в соответствующих проектах необходимо иметь действительно полезное и выгодное дело.