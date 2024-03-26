Общество 26 марта 2024, 14:24 Депутат Говырин: для подключения частного предприятия к электросетям больше не требуется выписка из ЕГРЮЛ

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Чтобы подключить частное предприятие к электросетям, больше не нужно предоставлять выписку из ЕГРЮЛ и копию паспорта. Об этом изданию NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Политик сделал поправку, что эта мера действует, если заявка подается через «Госуслуги».

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«ИП разрешили не предоставлять копии свидетельства о госрегистрации организации или ИП и копии документов о постановке на учет в налоговой», — сказал он.

По его словам, данные изменения помогут снизить нагрузку на бизнес и оптимизировать деятельность предприятий.