Депутат Говорин пообещал поддержать законопроект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков

Законопроект о пропаганде наркотиков в интернете вернут авторам Подробнее

Парламентарий напомнил об инициативе уголовного наказания за пропаганду наркотиков, с которой выступил глава государства Владимир Путин. По словам Говорина, вышеупомянутый законопроект как раз и находится в русле этого предложения.

«Нам необходимы новые меры, которые были бы соразмерны опасности наркоугрозы среди молодежи. Мы будем поддерживать эту инициативу», — заверил депутат.

По его мнению, сама концепция законопроекта правильна, однако детали требуют обсуждения. Он заметил, что пропаганда запрещенных вещество очень жестко карается в большинстве цивилизованных стран.