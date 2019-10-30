  • Депутат Говорин пообещал поддержать законопроект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков

    30 октября 2019, 17:26

    Артур Блянихов

    Зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин обсудил с RT законопроект, который ужесточает наказание за пропаганду и рекламу наркотиков в Сети и СМИ.

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    Парламентарий напомнил об инициативе уголовного наказания за пропаганду наркотиков, с которой выступил глава государства Владимир Путин. По словам Говорина, вышеупомянутый законопроект как раз и находится в русле этого предложения.

    «Нам необходимы новые меры, которые были бы соразмерны опасности наркоугрозы среди молодежи. Мы будем поддерживать эту инициативу», — заверил депутат.

    По его мнению, сама концепция законопроекта правильна, однако детали требуют обсуждения. Он заметил, что пропаганда запрещенных вещество очень жестко карается в большинстве цивилизованных стран.