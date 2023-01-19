Общество 19 января 2023, 00:51 Депутат Госдумы заступился за избитую школьницу из Бурятии Депутат Госдумы Метелев: напавшие на школьницу из Бурятии подростки будут наказаны Pxhere

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Подростки напали на девочку в Хонхолойской школе Мухоршибирского района Бурятии. Каждый из нападавших понесет ответственность за свои поступки, написал в своем Telegram-канале председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Метелев отметил, что подобная ситуация является следствием «более сложных проблем подросткового возраста, развития буллинга в школьной среде, которые необходимо решать».

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«Однако за свои поступки каждый из смельчаков понесет ответственность и будет наказан. Чем скорее они принесут публичные извинения девочке — тем лучше, а пока делом займутся правоохранительные органы и местное министерство образования», — написал депутат.

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Он добавил, что необходимо выяснить, что происходит в школе, где в момент нападения были охранник и учителя, а также «является ли это системной проблемой, которую не решает администрация».

Метелев направил депутатский запрос в региональные ведомства. Депутат призвал нарушителей как можно скорее принести публичные извинения пострадавшей школьнице.

Все произошло в Хонхолойской школе Мухоршибирского района Бурятии. На девочку напали три подростка. Полиция и прокуратура уже начали проверку по факту произошедшего. Этот случай обсудят на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних, заметила уполномоченный по правам ребенка в республике Бурятия Наталья Ганькина. Пострадавшей девочке могут возместить ущерб.