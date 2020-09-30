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    30 сентября 2020, 10:02

    Депутат Госдумы заявил о нехватке пеленок для детей-инвалидов

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы Айрат Фаррахов передал министру труда и социальной защиты Антону Котякову сообщения родителей о нехватке пеленок и подгузников для детей-инвалидов.
    Депутат Госдумы заявил о нехватке пеленок для детей-инвалидов

    Политический деятель попросил главу Минтруда высказать позицию ведомства по поводу идеи уменьшить нормативные сроки использования абсорбирующего белья, информирует «Парламентская газета».

    «Люди, которые ко мне обращались, просят увеличить норматив хотя бы в полтора раза, даже не в два», — подчеркнул Фаррахов.

    По его словам, для этого необходимо увеличить финансирование. Депутат отметил, что важно заняться проблемой как можно скорее, так как Госдума уже начинает рассматривать проект федерального бюджета, в частности Фонда соцстраха на будущий год.

    Новости SMI.FM