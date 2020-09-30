Депутат Госдумы заявил о нехватке пеленок для детей-инвалидов

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов передал министру труда и социальной защиты Антону Котякову сообщения родителей о нехватке пеленок и подгузников для детей-инвалидов.

Политический деятель попросил главу Минтруда высказать позицию ведомства по поводу идеи уменьшить нормативные сроки использования абсорбирующего белья, информирует «Парламентская газета».

«Люди, которые ко мне обращались, просят увеличить норматив хотя бы в полтора раза, даже не в два», — подчеркнул Фаррахов.

По его словам, для этого необходимо увеличить финансирование. Депутат отметил, что важно заняться проблемой как можно скорее, так как Госдума уже начинает рассматривать проект федерального бюджета, в частности Фонда соцстраха на будущий год.