Депутат Госдумы заявил, что цветные собаки могут быть опасны для людей

Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направит запрос в прокуратуру из-за цветных псов, фотографии которых опубликовали СМИ. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Мы однозначно будем подключать природоохранную прокуратуру, чтобы проверить, где источник, где собаки вымазались. Надо смотреть, почему этот источник открыт, почему он не защищен», — сказал Бурматов.

По мнению депутата, появление на улицах российских городов цветных собак может говорить о серьезной экологической проблеме.

«Это может плохо закончиться не только для животных, но и для жителей конкретной территории. Это и вопрос о пострадавших животных, потому что это беда, это проблема. Это не вопрос того, что они такого цвета стали. Это вопрос того, что надо смотреть последствия», — подчеркнул он.

Ранее жители нижегородского Дзержинска и Подольска обратили внимание на собак с цветным окрасом шерсти. Это обеспокоило и местных зоозащитников.

Версии о причинах появления необычных псов разнятся: в Дзержинске собаки могли испачкаться в химических отходах. По версии экоактивистов, в Подольске ситуация обстоит не столь критично. Животные измазались в сухом красителе, что безопасно для местных жителей.