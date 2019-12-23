Депутат Госдумы выступил за запрет на продажу никотиносодержащих изделий
Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил в поддержку запрета на оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной продукции с никотином. Об этом сообщил сайт RT.
«Инициатива, безусловно, правильная. И надо наводить порядок в этом вопросе. Тем более что ситуация достаточно критическая. В образовательных учреждениях эту продукцию распространяют и на неё подсаживают… Я поддерживаю инициативу Совета Федерации», — подчеркнул Нилов.
По его словам, с самим явлением курения необходимо бороться.
Ранее Совет Федерации заявил о намерении обратиться к Кабинету министров с просьбой приостановить оборот никотиносодержащей продукции в России.