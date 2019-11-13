Депутат Госдумы выступил за повышение штрафов для хулиганов

«Если поступят такие поправки в Думу, то я поддержу этот законопроект правительства, потому что в последнее время случаи хулиганства участились. Штрафы не очень большие, поэтому хулиганы чувствуют себя вольготно. Естественно, увеличение штрафа, прежде всего, административного, давно уже назрело, поэтому я думаю, что в плане борьбы с хулиганством, наведения порядка на наших улицах, это вполне закономерное решение», — отметил он.

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По словам депутата, для борьбы с хулиганством необходимы комплексные меры: профилактика, работа с подростками и молодежью.

«Необходимы изменения в социальной политике, чтобы у людей было больше доходов, и они могли свой досуг занимать более продуктивными вещами, чем просто шляться по улице и выпивать. Повышение штрафа — один из необходимых элементов борьбы с хулиганством», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что скоро появился новая редакция кодекса об административных правонарушениях. В штрафы за хулиганство могу увеличить в несколько раз, а некоторые положения выделить в отдельные главы.