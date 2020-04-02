Депутат Госдумы выступил против военных патрулей на улицах. Это дорого, да и задача у армии другая

Каждый должен заниматься своим делом. Задача военных — защищать страну от внешнего агрессора. Да и выводить армию на улицы слишком дорого. Лучше эти деньги потратить на поддержку людей.

«Врачи должны лечить, повара готовить блюда, полиция следить за порядком. Армия нужна для того, чтобы защищать страну от внешнего агрессора», — заявил во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Собеседник добавил, что не видит оснований, чтобы на улицах была военизированная охрана. Это всегда пугает и нервирует людей. В России уже приняли жесткие законы по-поводу карантина и вряд ли кто-то захочет их нарушать.

Ранее журналист Дмитрий Киселев предложил армейское патрулирование в качестве гарантии строгого карантина. По его словам, армию любят, а на сознательность надежды мало. В России множество регионов ввели режим жесткой самоизоляции: людям запретили без веской причины выходить на улицу, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сейчас в РФ 3548 заразившихся. От COVID-19 умерли 30 человек.