Депутат Госдумы выступил против военных патрулей на улицах. Это дорого, да и задача у армии другая
«Врачи должны лечить, повара готовить блюда, полиция следить за порядком. Армия нужна для того, чтобы защищать страну от внешнего агрессора», — заявил во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Собеседник добавил, что не видит оснований, чтобы на улицах была военизированная охрана. Это всегда пугает и нервирует людей. В России уже приняли жесткие законы по-поводу карантина и вряд ли кто-то захочет их нарушать.
Ранее журналист Дмитрий Киселев предложил армейское патрулирование в качестве гарантии строгого карантина. По его словам, армию любят, а на сознательность надежды мало. В России множество регионов ввели режим жесткой самоизоляции: людям запретили без веской причины выходить на улицу, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сейчас в РФ 3548 заразившихся. От COVID-19 умерли 30 человек.