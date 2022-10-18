Депутат Госдумы вступился перед Генпрокуратурой за уволенную учительницу из Нижегородской области | 360°

18 октября 2022, 12:16
Депутат Госдумы вступился перед Генпрокуратурой за уволенную учительницу из Нижегородской области
Депутат Чернышов попросил Генпрокуратуру разобраться в ситуации с увольнением учительницы
Директора школ Дзержинска в Нижегородской области Екатерину Хлюневу уволили за сруб деревьев. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Генпрокуратуры России Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации.
«Хлюневу уволили с занимаемой должности за стремление приобщить детей к здоровому образу жизни», — отметил он.
Реклама
По его словам, речь шла о срубе четырех гнилых деревьев на территории школы с согласия мэрии. Чернышов подчеркнул, что Хлюнева хотела расширить спортзал и привлечь детей к новым видам спорта. И за это ей могут дать до семи лет тюремного заключения.
Реклама
«Рубка, по сути, мертвых стволов была проведена с согласия и разрешения администрации Дзержинска. Теперь директору школы мэрия выставила счет за ущерб, якобы нанесенный природе», — заметил вице-спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что не считает наказание, которое может получить директор, соответствующим ее поступку.
«Семь лет тюрьмы за четыре сгнивших дерева — слишком большое наказание для человека, который искренне хотел вовлечь детей в спорт и отказался отдавать местным бюрократам часть освободившейся территории под их нужды», — сказал Чернышов.
Он призвал генерального прокурора «не быть равнодушным к этому вопросу» и взять ситуацию под личный контроль.
Генпрокуратура РФ
Учителя
Реклама
Реклама