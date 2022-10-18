Депутат Госдумы вступился перед Генпрокуратурой за уволенную учительницу из Нижегородской области | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 12:16 Депутат Госдумы вступился перед Генпрокуратурой за уволенную учительницу из Нижегородской области Депутат Чернышов попросил Генпрокуратуру разобраться в ситуации с увольнением учительницы Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

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Директора школ Дзержинска в Нижегородской области Екатерину Хлюневу уволили за сруб деревьев. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Генпрокуратуры России Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации.

«Хлюневу уволили с занимаемой должности за стремление приобщить детей к здоровому образу жизни», — отметил он.

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По его словам, речь шла о срубе четырех гнилых деревьев на территории школы с согласия мэрии. Чернышов подчеркнул, что Хлюнева хотела расширить спортзал и привлечь детей к новым видам спорта. И за это ей могут дать до семи лет тюремного заключения.

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«Рубка, по сути, мертвых стволов была проведена с согласия и разрешения администрации Дзержинска. Теперь директору школы мэрия выставила счет за ущерб, якобы нанесенный природе», — заметил вице-спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что не считает наказание, которое может получить директор, соответствующим ее поступку.

«Семь лет тюрьмы за четыре сгнивших дерева — слишком большое наказание для человека, который искренне хотел вовлечь детей в спорт и отказался отдавать местным бюрократам часть освободившейся территории под их нужды», — сказал Чернышов.

Он призвал генерального прокурора «не быть равнодушным к этому вопросу» и взять ситуацию под личный контроль.