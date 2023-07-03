Общество 03 июля 2023, 12:08 Депутат Госдумы Власов предложил предусмотреть зоны доставки для онлайн-покупок в медучреждениях

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В российских медицинских организациях, оказывающих стационарное лечение, необходимо создать специальные зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщил RT.

На сегодняшний день во многих больницах и поликлиниках передача продукции курьерами происходит в общем холле или же на территории за пределами медицинского учреждения.

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Власов отметил, что создание специальных зон для доставок обеспечит порядок и санитарные нормы взаимодействия пациентов с различными службами.