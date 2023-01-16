Общество 16 января 2023, 18:58 Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил строить приюты на штрафы за выброшенных животных

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В Госдуму России внесли законопроект, согласно которому могут увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и выбрасывание их на улицу. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, они совместно с Павлом Крашенинниковым разработан пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях. И в настоящее время ожидают его принятия.

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«Это штрафы до 200 тысяч рублей за нарушение при использовании животных в цирках, зоопарках. А также ответственность за избавление от животных — до 30 тысяч рублей, санкции за жестокое обращение с животными — до 100 тысяч, штрафы за покусы, то есть натравливание животных на человека и других животных, до 200 тысяч рублей и за содержание запрещенных к содержанию животных — до 150 тысяч рублей», — рассказал Владимир Бурматов.

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Принять поправки могут уже в ходе весенней сессии. При этом депутат считает, что штрафы, которые будут взиматься с нерадивых хозяев, должны будут пойти на ремонты и строительство приютов для животных. Таким образом удастся решить сразу две проблемы.