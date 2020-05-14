Депутат Госдумы в качестве профилактики от коронавируса принимает настойку прополиса
Депутат Госдумы Ольга Епифанова призналась, что защищается от коронавируса с помощью блокатора вирусов и настойки прополиса. Парламентария процитировала «Газета.ru».
По словам законодателя, специалисты пока не единодушны относительно эффективности блокатора вирусов. Одни уверены, что он действительно полезен, другие же указывают на эффект плацебо.
«Есть много примеров его положительного влияния», — заверила Епифанова.
Среди других средств, которые можно принимать в качестве профилактики от коронавируса, депутат указала на настойку прополиса.