Депутат Госдумы усомнился в реализации продуктовой помощи бедным

Депутат Госдумы Михаил Делягин прокомментировал планы Минэкономразвития оказать малоимущим россиянам продовольственную помощь. Парламентария процитировало ИА НСН.

Делягин заметил, что эта мера полезна для людей и необходима для сельского хозяйства. Но, по его мнению, планы ведомства не будут реализованы, поскольку это плохо для пиара.

«Это возвращение карточек, по сути дела. То есть это демонстрация того, что нынешняя власть менее эффективна, чем даже советская власть на этапе ее распада и разрушения», — заметил депутат.