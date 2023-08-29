Общество 29 августа 2023, 18:48 Депутат Госдумы Тутова предложила добавить в ЕГЭ по литературе знаковые произведения всех времен

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Член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова выступила с инициативой включить в ЕГЭ по литературе знаковые произведения всех эпох и периодов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам депутата, предмет требует целостного и комплексного подхода к изучению для выстраивания у школьников причинно-следственных связей. Если изучать литературу вне контекста всех эпох, у детей не сформируется отношение к базовым культурным ценностям.

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Ранее сообщалось об исключении произведений золотого века русской литературы из ЕГЭ 2024 года, позже Минпросвещения опровергло такие изменения.